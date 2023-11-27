Последнее обновление: 27.11.2023 10:24

Военные США арестовали пиратов, захвативших танкер в Аденском заливе

Категории: США Пираты

Захватившие накануне в Аденском заливе танкер Central Park задержаны американскими военными при поддержке ВМС Японии, сообщает Fox News.

Танкер во время захвата подал сигнал бедствия, на который откликнулся американский эсминец USS Mason. Захватчики, не сумев добраться до укрывшегося в безопасном отсеке экипажа, бежали, но были захвачены американским эсминцем при поддержке эсминца ВМС Японии, отмечается в сообщении.

Захватчики в настоящее время допрашиваются американскими военными в рамках борьбы с пиратством, отмечает телеканал.

В компании Zodiac Maritime, которая владеет Central Park, назвали захват актом пиратства и сообщили, что судно "находится в безопасности, и весь экипаж, судно и груз не пострадали", передает Интерфакс.

Zodiac Maritime входит в Zodiac Group, принадлежащую израильскому бизнесмену Эялю Оферу, уточняет Fox News.

Экипаж танкера состоит из 22 человек: граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин.

Танкер Central Park под либерийским флагом был захвачен неизвестными в воскресенье у берегов Йемена.



<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование