Последнее обновление: 24.11.2023 14:43

Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС продлен до 2026 года

Совет Евразийской экономической комиссии продлил тарифную льготу в виде освобождения от уплаты таможенной пошлины в отношении электромобилей, ввозимых в четыре страны ЕАЭС по 31 декабря 2025 года.

"Освобождение от уплаты таможенных пошлин предоставляется только гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, Республике Армения, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. При этом не допускается передача прав владения, пользования и распоряжения электромобилями лицам, имеющим гражданство и (или) постоянное место жительства в Российской Федерации", - говорится в сообщении ЕЭК.

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