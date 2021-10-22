Последнее обновление: 22.10.2021 13:17

Лукашенко обещает допстимулы на покупку электромобилей

Лукашенко поставил перед правительством задачу расширить использование в Беларуси электротранспорта, в том числе за счет введения дополнительных стимулов.

"Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов", - заявил Лукашенко на совещании с правительством, отметив необходимость сделать электромобилями более доступными для граждан и бизнеса.

"Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10% АЗС предоставляют такую услугу. Надо значительно больше. Мы недавно говорили с человеком, который за это отвечает, - руководитель "Белоруснефти". Задача перед ним поставлена, все вопросы решены, ничего больше его не сдерживает для того, чтобы наращивать такие мощности. Тем более что необходимое оборудование для этого Беларусь производит полностью. Хотел бы получить более четкие оценки ожидаемых последствий предлагаемых в этом направлении решений", - сказал пенсионер.

Ранее по теме


<Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование