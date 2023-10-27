Беларусь может получить квоту ЕАЭС на беспошлинный импорт 48 тыс. электромобилей

Совет ЕЭК на ближайшем заседании может рассмотреть возможность беспошлинного импорта электромобилей на территорию ЕАЭС, сообщает пресс-служба Минэкономики РБ.

Беспошлинный импорт буде разрешен на 2 года, квота Беларуси составит 48 тыс. электромобилей.

«Совет ЕЭК … рассмотрит вопрос о предоставлении тарифной льготы на 2 года в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины отдельных видов моторных транспортных средств с электрическими двигателями (для Республики Беларусь – 48 тыс. штук)», - говорится в сообщении белорусского ведомства.