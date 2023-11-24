В Непале прошла массовая акция за восстановление монархии

В Непале произошли столкновения полиции с демонстрантами, которые хотели пройти многотысячным маршем к центру столицы в четверг с требованием восстановления монархии в стране и прежнего статуса страны как индуистского государства.

Полиция по охране общественного порядка применила дубинки и слезоточивый газ, пишет УНН.

Протестующие, размахивая национальным флагом и скандируя лозунги в поддержку бывшего короля Гьянендры, собрались на окраине Катманду и попытались продвинуться к центру города. Полиция по охране общественного порядка заблокировала их, избивая бамбуковыми дубинками, применив слезоточивый газ и водометы. С обеих сторон есть легко травмированные.

Власти запретили акции протеста в ключевых районах города перед митингом.

"Мы любим нашего короля и страну больше, чем свою жизнь. Вернуть монархию. Отменить республику", - скандировала толпа.

Сторонники бывшего короля приехали в Катманду со всей страны, чтобы требовать возвращения монархии, отмененной в 2008 году. Они обвинили правительство и политические партии в коррупции и неэффективном управлении.

Демонстранты также требовали вернуть Непалу статус индуистского государства. Гималайское государство было объявлено светским государством в 2007 году временной конституцией.

Недели уличных протестов в 2006 году заставили тогдашнего короля Гьянендру отказаться от авторитарного правления и ввести демократию. Через два года новоизбранный парламент проголосовал за отмену монархии и объявил Непал республикой с президентом как главой государства.

С тех пор Гьянендра живет как частное лицо, не имея власти и государственной защиты. Он все еще имеет определенную поддержку среди народа, но мало шансов вернуться к власти.