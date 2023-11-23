В Китае распространяется «недиагностированная пневмония»

ВОЗ запросила у Пекина подробную информацию о росте «недиагностированных» респираторных заболеваний.

В стране стремительно растет число случаев пневмонии среди детей. В среду организация призвала население Китая принять «меры по снижению риска».

Больницы по всей стране переполнены больными детьми, сообщает The Telegraph. С середины октября в северном Китае резко возросло число гриппоподобных заболеваний. Первоначально китайские власти связывали рост числа случаев с отменой ограничений Covid-19 и распространением таких возбудителей, как грипп и бактериальные инфекции.

Но сейчас ситуация, похоже, ухудшается. Глобальная система наблюдения за вспышками заболеваний Promed предупреждает об эпидемии «недиагностированной пневмонии» у детей.

«Этот отчёт указывает на широко распространённую вспышку невыявленной пневмонии. Совершенно неясно, когда началась эта вспышка», — говорится в отчёте организации.

Сообщается о переполненных больницах в Пекине и северо-восточном Ляонине, а также в прибрежном городе Сямэнь. Во многих школах были отменены занятия, поскольку пневмонией заболели не только ученики, но и учителя.

ВОЗ заявила, что запросила дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию, а также лабораторные результаты зарегистрированных вспышек среди детей через механизм международных медико-санитарных правил.

Организация также попросила у Китая дополнительную информацию о тенденциях циркуляции известных патогенов и нагрузке на системы здравоохранения. ВОЗ заявила, что поддерживает контакты с врачами и учеными через существующие технические партнерства и сети в Китае.