Во вторник, 21 ноября, правящая партия "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подала в парламент законопроект о "защите национального суверенитета", направленный против ненадлежащего политического вмешательства со стороны иностранных лиц или групп.

Законопроект появился на фоне активизации Орбаном предвыборной кампании своей партии накануне выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне следующего года.

Законопроект предусматривает создание отдельного органа для изучения и мониторинга рисков политического вмешательства и рекомендаций по изменениям в законодательстве. Он также предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за запрещенное иностранное финансирование партий или групп, участвующих в выборах.

"Суверенитет Венгрии будет нарушен – и это также несет повышенный риск для национальной безопасности – если политическая власть попадет в руки лиц или организаций, зависимых от любого иностранного государства, организации или лица", – говорится в законопроекте.

Орбан имеет большинство в две трети голосов в парламенте, что позволяет "Фидес" менять любое законодательство.

Законопроект, впервые предложенный в сентябре, совпал по времени с запуском билбордовой кампании с очернением президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В пятницу венгерское правительство представило вопросы к так называемым "национальным консультациям". В одном из вопросов опроса сказано, что "Брюссель хочет создать гетто для мигрантов" в Венгрии.

В другом – что "гранты, которые Брюссель предоставляет палестинским организациям, попадают и в ХАМАС". Ни одно из этих утверждений не является доказанным.