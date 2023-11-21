Последнее обновление: 21.11.2023 18:00

Франция и США готовят глобальный запрет на частные инвестиции в угольные электростанции

Франция при поддержке США планирует добиться глобального запрета на частное финансирование угольных электростанций. О планах будет объявлено во время конференции ООН по климату, которая состоится в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Предложение предусматривает, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) установит стандарты отказа от угля для частных финансовых компаний. Частные инвестиции в угольные электростанции будут отслеживаться регулирующими органами, рейтинговыми агентствами и неправительственными организациями.

О планах ввести запрет Франция уже проинформировала Индию, где около 73% потребляемой электроэнергии производится с использованием угля. Индия, как и Китай, выступают против любых ограничений на угольную генерацию.

США, Европейский Союз и Канада пытаются согласовать общий план по ускорению отказа от угля, который они называют "угрозой номер один" для достижения климатических целей.

Страны обеспокоены тем, что частное международное финансирование продолжает поддерживать крупное увеличение угольных мощностей в развивающихся странах.

Так, около 490 ГВт новых угольных мощностей запланировано или строится, в основном в Индии и Китае.

Всего в мире функционирует около 2400 угольных электростанций общей мощностью 2000 ГВт.

В сентябре 2023 года Международное энергетическое агентство объявило о начале конца эры ископаемого топлива.



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