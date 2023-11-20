Лукашенко поручил разобраться с политикой Сербии в отношении Беларуси

Лукашенко допустил, что власти Сербии могут «вилять хвостом» в отношениях с Беларусью, и поручил новому послу РБ в Сербии Сергею Малиновскому разобраться с политикой, проводимой Белградом в отношении Минска.

"Надо разобраться в той политике, которую Сербия проводит и желает проводить в отношении Беларуси. Если они хотят, значит, должен быть результат в торгово-экономическом отношении. Если они хотят вилять хвостом, грубо говоря, и поддерживать европейско-американские санкции против Беларуси, это их работа, пускай определяются и поддерживают, если они забыли то добро, с которым мы шли к ним", - заявил Лукашенко.

"Просто вам надо политически там разобраться, чего они хотят. Одно дело заявлять, а делать совершенно иное - такая политика никому не нужна. Поэтому надо здесь разобраться", - поручил Лукашенко.