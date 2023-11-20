Последнее обновление: 20.11.2023 18:13

Около 20 тыс. человек бегут на юг сектора Газа - ООН

По оценкам наблюдателей ООН на местах, люди массово бегут с севера сектора Газа на юг. Большинство людей прибыло к контрольно-пропускному пункту на юге сектора Газа на ослиных тележках и автобусах, а некоторые - пешком.

Израильские вооруженные силы уже несколько недель призывают мирных жителей покинуть город Газа и северную часть изолированной прибрежной зоны. Израиль утверждает, что ХАМАС размещает командные центры и базы для запуска ракет в больницах, школах и жилых домах.

Турция сегодня ожидает прибытия более сотни беженцев из сектора Газа, в том числе тех, кто нуждается в медицинской помощи, сообщил представитель МИДа в Анкаре. Министр здравоохранения Турции заявил, что надеется перевезти в Турцию как можно больше из почти тысячи онкологических больных из сектора Газа.



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