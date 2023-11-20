В Черном море из-за шторма затонул турецкий сухогруз

В Черном море в воскресенье, 19 ноября, потерпел крушение сухогруз, отправившийся из России под турецким флагом в направлении порта Измир. Судьба 12 членов экипажа остается неизвестной. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на пресс-конференции в понедельник.

"Сухогруз Kafkametler под турецким флагом, который направлялся в порт Измир в неблагоприятных погодных условиях и во время шторма, потерпел катастрофу, столкнувшись с волнорезом. Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, в настоящее время утрачен", – сообщил министр, которого цитирует Укринформ.

Он добавил, что береговая охрана, ВМС Турции, Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), береговая полиция, жандармерия и пожарные бригады готовы начать поисково-спасательные работы, как только погодные условия улучшатся.

Ерликая также сообщил о спасении двух других судов. Одно из них, грузовое судно Pallada под флагом Камеруна, пришвартовавшееся в порту Эрегли, попало в аварию из-за обрыва каната, но 13 членов экипажа были спасены. Другое судно под флагом Камеруна также оказалось в опасности в результате разрыва каната и спасено портовым буксиром с 12 членами экипажа на борту.

Министр также сообщил, что из-за внезапного ухудшения погодных условий в Турции погибли два человека, а 109 граждан оказались в опасности в результате стихийного бедствия, но были спасены.