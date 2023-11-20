Филиппины заявили об ухудшении ситуации в зоне территориального спора с Китаем

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что ситуация в той зоне Южнокитайского моря, где у Филиппин и КНР есть территориальный спор, усугубляется.

"К сожалению, я не могу сказать об улучшении ситуации. Она стала мрачнее, чем когда-либо", – сказал президент , которого цитирует Associated Press.

По словам Маркоса-младшего, Китай продолжает возводить военные базы в регионе. Кроме того, добавил президент, Пекин демонстрирует интерес к атоллам и участкам суши "все ближе и ближе" к побережью Филиппин.

18 ноября эсминец Национально-освободительной армии Китая импульсами своего гидролокатора травмировал водолазов военно-морских сил Австралии, хотя Канберра просила Пекин не приближаться к ее военным. Это произошло в экономической зоне Японии.

Китай претендует на территорию практически всего Южнокитайского моря и отказывается признавать претензии Филиппин и четырех других стран на часть или всю акваторию этого водного пути. Пекин отверг выводы арбитражного трибунала, созданного при поддержке ООН, признавшего недействительными масштабные исторические претензии Китая в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Практически любые действия Филиппин в районе Южнокитайского моря Китай называют "незаконными", а иногда "провокационными".