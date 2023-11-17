Последнее обновление: 17.11.2023 13:22

Россия заранее планировала грабеж продовольствия в Украине

Global Rights Compliance, базирующийся в Гааге фонд, в котором работают специалисты по международному гуманитарному праву и проблемам развития, выпустил доклад, в котором приводит свидетельства того, что Россия заранее планировала расхищать украинское продовольствие.

Так, в декабре 2021 года подрядчик российского Минобороны начал закупать грузовики-зерновозы, а также три судна-сухогруза, пишут юристы. Когда вторжение началось, российские войска уже с марта начали захватывать зерновые элеваторы и обслуживающую их транспортную инфраструктуру, утверждается в докладе. Вывоз зерна с оккупированных территорий Украины достигал 12 тыс. тонн в день, передает BBC.

GRC намерен передать собранные материалы в Международный уголовный суд.

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