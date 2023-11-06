Силы обороны Украины ночью сбили 15 дронов и ракету Х-59

Минувшей ночью военные РФ атаковали южные регионы Украины различными типами ракет и ударными дронами, нанеся удар по Одессе предположительно ракетами "Оникс" и "Искандер-М", сообщили Силы обороны Юга.

"По Одессе враг ударил предположительно "Ониксом" и "Искандером-М". Попали в центр города и по законсервированному промышленному зданию, соответственно. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.

«Кроме того, оккупанты направили дроны по припортовой инфраструктуре Одессы. 15 беспилотников уничтожены силами противовоздушной обороны, однако попаданием повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины с зерном. Отмечается, что пожар оперативно ликвидирован. 5 местных жителей обратились за медицинской помощью с различными травмами. Их госпитализировали», - также сказано в сообщении.

Силы обороны также уничтожили выпущенную по Николаевской области ракету Х-59. Запущенной по Херсону противорадиолокационную ракетой Х-31П поврежден 5-этажный жилой дом. Информации о пострадавших нет.