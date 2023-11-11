Последнее обновление: 11.11.2023 17:25

Уничтоженные катера РФ были носителями ЗРК, заменить нечем

Операция украинских сил в ночь на 10 ноября, в результате которой пошли на дно два российских малых десантных катера, была "чрезвычайно удачной", так как уничтожены носители зенитно-ракетных комплексов, и у россиян сейчас нечем заменить их. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Операция готовилась долго, тщательно. Конечно, операция ГУР МО осуществлялась при поддержке и других составляющих сил безопасности и обороны. Это чрезвычайно удачная операция, потому что речь идет не просто о двух, уже можно утверждать, уничтоженных десантных катерах – достаточно современных, как для российского флота", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что уничтоженные катера были носителями ЗРК, которые должны были прикрывать другие суда Черноморского флота РФ. В частности, такие суда использовались и во время операций россиян на острове Змеиный.

"И заменить их сегодня оккупантам нечем. Украинские морские дроны в очередной раз показали себя как чрезвычайно эффективное оружие", – сказал Юсов.

Также в результате операции уничтожен БТР оккупантов и нанесены потери личному составу врага, сообщил Юсов.

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