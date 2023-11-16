Китай раскритиковал Байдена за "коммунистического диктатора" Си Цзиньпина

В министерстве иностранных дел Китая раскритиковали президента США Джо Байдена, который назвал главу КНР Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором". Об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, заявление Байдена является "крайне ошибочным и безответственным".

"Китай решительно выступает против подобных политических манипуляций", - сказала Мао, которую цитирует Укринформ.

Она отметил, что "всегда найдутся люди со скрытыми мотивами, которые пытаются спровоцировать и взорвать китайско-американские отношения".

"Такие попытки не будут иметь успеха", — заявила дипломат.

После переговоров с Си Байдену задали вопрос, будет ли он продолжать называть того диктатором, на что он ответил утвердительно.

"Ну, посмотрите, так оно и есть. Он диктатор в том смысле, что он человек, который управляет коммунистической страной. Китайское правительство совершенно отличается от нашего", - подчеркнул американский лидер.