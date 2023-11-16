Иран способен создать три атомные бомбы

По данным из конфиденциального доклада МАГАТЭ, запасы обогащенного до 60% процентов урана в Иране превысили 128 кг. Для создания одной атомной бомбы достаточно около 42 кг этого вещества, обогащенного до 90%. Если Иран продолжит обогащать свои запасы урана, он сможет создать 3 бомбы.

"Это значительное количество, особенно если оно ни для чего не используется", - прокомментировал новость Reuters высокопоставленный американский дипломат.

Он добавил, что Иран - единственная страна в мире, которая обогащает уран до такого высокого уровня, не производя при этом атомное оружие.