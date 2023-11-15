ЕС согласовал 22 приоритета развития обороны с учетом войны РФ против Украины

Европейское оборонное агентство (EDA) в новом отчете, опубликованном во вторник, обозначило 22 приоритета для развития европейской обороны на основе уроков, полученных в контексте полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как подчеркивает EDA. приоритеты отражают военные реалии, наблюдаемые в Украине, способствуют оборонным целям ЕС и призваны "привести к реализации конкретных проектов" на фоне постоянного недофинансирования и недостаточного европейского сотрудничества в сфере обороны.

Двадцать два приоритета оборонной политики ЕС содержат четырнадцать приоритетов в пяти военных сферах и восемь приоритетов, связанных со стратегическими силами и средствами усиления.

Среди них упоминается призыв к мобильным и технологически совместимым сухопутным силам, необходимость интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, модернизация и развитие боевых танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также средства противодействия дронам.

EDA отдельно подчеркивает, что полномасштабная война против Украины подчеркивает насущную необходимость улучшить военную мобильность сил в ЕС и за его пределами, а также положить конец недостатку средств военной разведки, в том числе и с применением дронов.

Приоритеты также касаются усиления оперативной совместимости и улучшения совместного реагирования между гражданскими и военными службами в контексте предотвращения атак на подводную инфраструктуру.