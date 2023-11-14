Парламент Турции в четверг обсудит членство Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам турецкого парламента в четверг обсудит законопроект об одобрении членства Швеции в НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальную повестку дня комитета.

Законопроект должен одобрить парламентский комитет по иностранным делам перед голосованием в парламенте, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать его как закон.

Ранее Эрдоган заявил, что будет пытаться максимально способствовать ратификации, подчеркнув, что Анкара ожидает от Швеции большего в борьбе с курдскими боевиками.

Перед этим государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров со своим турецким коллегой заявил, что убежден в прогрессе по одобрению вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Как известно, Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай недавно заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.