США выкупили крупную партию установок Gepard для Украины

Соединенные Штаты Америки выкупили у Иордании 60 самоходных зенитных установок Gepard для отправки в Украину. Ранее это оружие Нидерланды продали Амману. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По информации журналистов, американское правительство заплатило за транспортные средства 110 млн евро. Правительство премьер-министра Марка Рютте продало оружие немецкого производства за 21 млн евро. Эту сумму газета назвала "смешной ценой".

"В 2013 году Нидерланды продали те же бронированные автомобили иорданцам за "смешную цену" в 21 миллион евро. "Ситуация в мире изменилась", - пишет издание.

Тогда соглашение раскритиковали как ослабляющее голландские вооруженные силы. Gepard может сбивать самолеты и вертолеты. Однако Украина будет использовать эти системы преимущественно для защиты от беспилотников, комментирует издание.

Gepard хорошо показали себя на войне в Украине, они используются для уничтожения низколетящих самолетов, вертолетов и дронов. Одно из их главных преимуществ - низкая в отличие от Patriot и Iris-T стоимость снарядов. Таким образом, Украина сможет использовать Patriot и Iris-T в первую очередь против баллистических ракет.