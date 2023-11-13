Последнее обновление: 13.11.2023 17:09

Молдова, Украина и Румыния ускорят ж/д перевозки между портами

Железнодорожные операторы Украины, Молдовы и Румынии договорились об улучшении перевозок в направлении портов Рени – Джурджулешты – Галац Ларга и обратно. Об этом сообщила пресс-служба Железных дорог Молдовы (Calea Ferată din Moldova).

Вопрос обсуждали на трехсторонней встрече в Кишиневе в конце прошлой недели.

Режим взаимодействия предполагает:

непрерывный проезд через Рени;

согласование перевозимых объемов за пять дней;

передачу полных сборных поездов, 50-60 вагонов, из Молдовы в Румынию и обратно;

трехсторонний обмен информацией о движении вагонов и ежедневной обрабатывающей мощности терминалов-получателей в Галаке;

интеграцию терминалов-получателей в Галаке в АС "Месплан".

Реализация этих мер позволит втрое увеличить пропускную способность пункта пропуска Джурджулешты – Галац, сократить время движения вагонов между Молдовой, Украиной и Румынией на 2-3 дня и снизить транспортные расходы.

В октябре правительство Молдовы ратифицировало соглашение о привлечении средств Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию 446-километрового участка железной дороги с севера на юг страны.

На ремонт железнодорожного коридора в рамках инициативы "Пути солидарности" ЕБРР предоставит кредит на сумму 23 млн. евро.

Меморандум о возобновлении железнодорожного коридора, которое планируется завершить до конца 2024 года, Укрзализныця и Железные дороги Молдовы подписали 31 мая .



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