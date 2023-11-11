Экс-генсек НАТО убеждает в преимуществах частичного членства Украины в Альянсе

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в альянс, но чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированные Россией территории. Заявление экс-генсека приводит издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах, настаивает на том, что план частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать вступлению Украины в Альянс.

Расмуссен заявил, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год.

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину к вступлению в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", – сказал он.

Сторонников членства Украины в НАТО сдерживает то, что распространение статьи 5 договора Альянса о коллективной самообороне на всю украинскую территории обяжет страны-члены НАТО стать на активную защиту страны, находящейся в войне.

Расмуссен утверждает, что исключение из-под действия договора территорий, которые удерживает Россия, уменьшит угрозу конфликта между РФ и НАТО.

Расмуссен возразил, что этот шаг заморозит конфликт, отдав украинскую территорию России. Он сказал: "Абсолютная надежность гарантий по статье 5 удержала бы Россию от усиления нападений на украинскую территорию в пределах НАТО и таким образом освободила бы украинские силы для отправки на фронт".

"Чтобы сделать статью 5 убедительной, необходимо дать России четкий сигнал о том, что любое нарушение территории НАТО будет встречено ответом", – отметил Расмуссен.

Он сказал, что в определенном смысле это предложение похоже на введение бесполетной зоны для России, чтобы она не могла бы летать над украинской территорией или посылать ракеты в украинские города.

Расмуссен отметил, что в истории существует не совсем точный прецедент: когда Западная Германия присоединилась к Альянсу в 1955 году, статья 5 распространялась только на ее территорию, но не на территорию Восточной Германии.

Он назвал три основные причины, почему Украине следует предложить членство. Во-первых, Украина в НАТО выступала бы как оплот против все еще агрессивной России.

Во-вторых, сказал он, следует осознать, что серые зоны – это зоны опасности, а нейтралитета в старом понимании больше не существует.

Наконец, утверждает он, что украинская армия сейчас является наиболее закаленной в боях армией в Европе и может стать достоянием и примером для других европейских государств.

По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, пока продолжается полномасштабная война со стороны России, Путину дадут "оправдание для бесконечного продолжения войны".