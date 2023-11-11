США впервые испытали новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider

В пятницу свой первый испытательный полет совершил американский B-21 Raider, что приблизило его к тому, чтобы стать следующим американским бомбардировщиком-невидимкой, способным носить ядерное оружие. Об этом сообщило агентство АР.

Стратегический B-21 Raider совершил полет в Палмдейле, штат Калифорния, где его испытывает и разрабатывает компания Northrop Grumman.

Военно-воздушные силы США планируют построить 100 таких самолетов, которые по форме крыла напоминают предшественника B-2 Spirit. Но в новинке будут использованы передовые материалы, силовые установки и стелс-технологии, что сделает бомбардировщики более живучими в будущих конфликтах.

Самолет планируют производить в вариантах с пилотами и без них.

"B-21 Raider проходит летные испытания", – прокомментировала пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек.

По его словам, такие испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению "живучих, дальнобойных, проникающих ударных возможностей для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров".

B-21 Raider является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет, и почти каждый аспект программы засекречен.

Стефанек отметил, что такие испытания являются важным шагом в кампании по обеспечению "живучих, дальнобойных, проникающих ударных возможностей для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров".

B-21 Raider является первым новым американским бомбардировщиком за последние 30 лет, и почти каждый аспект программы засекречен.

Как Northrop Grumman, так и ВВС США пытаются защитить детали программы, чтобы не дать Китаю получить доступ к технологии и построить подобную версию, как это произошло с другими передовыми американскими системами вооружений, такими как истребитель F-35.

Новейший американский ядерный бомбардировщик-невидимка был представлен в конце декабря прошлого года после лет секретных разработок.