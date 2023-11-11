США призвали КНР разобраться с компаниями, которые помогают РФ уклоняться от санкций

Министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с вице-премьером Китая Хэ Лифэн призвала Пекин не помогать России уклоняться от санкций и не допускать, чтобы такое происходило через китайские компании. Об этом Йеллен сказала на пресс-конференции по итогам встречи.

Американский чиновник выразила обеспокоенность тем, что несмотря на усилия США критически важное оборудование "избегает санкций и попадает в Россию".

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы остановить потоки материалов, которые помогают России вести эту жестокую и незаконную войну. Мы уже ввели санкции против ряда фирм и стран, включая Китай", – подчеркнула Йеллен.

"И мы видим доказательства того, что есть некоторые фирмы – конечно, я не имею в виду, что с ведома китайского правительства, но некоторые китайские частные фирмы могут помогать поставлять это оборудование в Россию, а некоторые финансовые институты могут быть привлечены к содействию этому потоку", – добавила она.

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Глава Минфина США сказала, что в разговорах с китайским визави подчеркивала, что Пекин не должен способствовать такому уклонению России от санкций.

Ранее СМИ сообщали, что Китай, несмотря на собственные призывы к миру, за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

К этому же выводу пришла и американская разведка, которая в июльском отчете писала, что КНР предоставляет России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.