Французская Total видит достаточно альтернатив российскому газу

Французская энергетическая компания TotalEnergies SE считает, что у Европейского Союза будет достаточно альтернатив российскому газу в случае его запрета, пишет Bloomberg.

"Хорошая новость состоит в том, что рынок LNG будет хорошо обеспечен с 2027, 2028 и 2029 годов. Мы строим много мощностей из-за кризиса 2022 года. Я не боюсь, что мы не сможем найти альтернативы", – сказал генеральный директор компании Патрик Пуянне на конференции в Токио в среду.

По его словам, отказ Европы от российского газа обусловлен не только политическими причинами.

"Это также связано с тем, что мы потеряли доверие к России как поставщику. В энергетической сфере фундаментальным для энергетической безопасности является доверие между поставщиком и клиентом. А что произошло во время российской войны, так это то, что энергию начали использовать как оружие. И, конечно, для Европы поиск альтернатив просто фундаментален", – пояснил Пуянне.

В то же время директор предупредил, что Европа не должна переходить от чрезмерной зависимости от газа из России к чрезмерной зависимости от газа из США.