Шесть стран Персидского залива введут единую туристическую визу, позволяющую беспрепятственно перемещаться между ними. Об этом сообщает Аrabian business.

В частности, министры внутренних дел ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна уже одобрили общий так называемый «арабский шенген». Соответствующие изменения были анонсированы на 40-м заседании министров внутренних дел Совета сотрудничества стран Персидского залива в Маскате. Единая виза начнет выдаваться уже в 2024 году.

Сейчас многим туристам нужно получать визы для каждого арабского государства, даже если пункты назначения связаны воздушным и автомобильным транспортом.

Заявления о единой визе появились еще в мае 2023 года от властей Эмиратов. Отмечалось, что туристы получат единый пакет услуг для посещения разных стран Персидского залива. Причем продолжительность пребывания планировалось увеличить. Также обсуждается создание общей платформы бронирования и совместного туристического сайта.