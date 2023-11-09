SpaceX запустит в космос созданный ирландскими студентами спутник

Ирландский исследовательский спутник 1 (EIRSAT-1), созданный студентами Университетского колледжа Дублина, готовится к запуску в космос. Об этом разработчики сообщили у себя в X(Twitter).

Проект был начат в рамках программы Академии Европейского космического агентства (ESA) "Запустите свой спутник!" Это будет первый спутник Ирландии.

Двухблочный космический аппарат несет три научных полезных нагрузки. Основная нагрузка – это гамма-модуль (GMOD), детектор, который будет изучать мощные гамма-всплески. Два других груза будут оценивать эффективность новых защитных оксидных термических покрытий для спутников и будут испытывать альтернативную систему управления ориентацией космических аппаратов под названием "Волновой контроль".

Проект помог Ирландии установить процедуры эксплуатации космических аппаратов, а Университетский колледж Дублина получил космическую инфраструктуру посредством чистого помещения и центра управления. Ранее запуск спутника EIRSAT-1 планировалось осуществить ракетой Arianespace Vega C, но теперь он будет запущен на ракете SpaceX Falcon 9 в конце ноября.