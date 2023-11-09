Доллар слабо растет к евро, иене и фунту

Доллар США незначительно укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг.

По состоянию на 9:26 евро снизился к доллару на 0,04% до $1,0705 по сравнению с $1,0709 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару снизился всего на 0,02% и составляет $1,2282 против $1,2285 накануне.

Стоимость доллара в паре с иеной подросла на 0,02% - до 151,01 иены по сравнению с 150,98 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/юань торгуется на уровне 7,2854 юаня по сравнению с 7,2803 юаня накануне. Китайская нацвалюта ослабляется после публикации статданных, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение потребительских цен в стране и повысивших ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Народным банком КНР.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,04%