Германия начинает вывод своих систем ПВО Patriot из Польши

Германия начинает постепенный вывод трех своих систем противовоздушной обороны Patriot и военнослужащих, которые их обслуживают, из Польши. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Германии.

"В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа по противовоздушной и противоракетной обороне завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО под названием "Усиленная бдительность", – говорится в сообщении.

После прощального построения 15 ноября 2023 года будет осуществляться постепенный вывод в Германию персонала и трех задействованных огневых единиц, отметили в оборонном ведомстве.

"Наши системы Patriot способствовали защите населения и критически важной инфраструктуры в течение около девяти месяцев... Польша и Германия плечом к плечу защищают восточный фланг НАТО – для меня это очень важный признак солидарности внутри Альянса, а также дружбы и солидарности между нашими народами", – заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Германия разместила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территории страны упала ракета, вероятно, украинской системы ПВО, в результате чего погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября прошлого года назвал взрыв несчастным случаем.

Всего в Польше было развернуто три немецких системы Patriot, которые обслуживали около 320 военнослужащих Бундесвера.