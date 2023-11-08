Армия США нуждается в $3 млрд на производство 155-мм боеприпасов

Армии США необходимо, чтобы Конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов на закупку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и расширение их производства. Об этом заявил помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш.

По словам представителя Армии США, это нужно, чтобы быстро заменить запасы, истощенные поставками в Украину и Израиль, сообщает Reuters.

Он отметил, что дополнительное финансирование, которое сейчас рассматривается Конгрессом как часть запроса президента США Джо Байдена на 106 млрд долларов, пойдет на модернизацию или строительство предприятий по производству 155-мм артснарядов во многих штатах.

"Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места", – сказал Буш.

Помощник министра обороны США указал, что из 3,1 млрд долларов, выделенных на 155 боеприпасов, около половины пойдет на усиление промышленных мощностей, а остальное – на закупку снарядов.

Буш добавил, что остальная часть дополнительного запроса Байдена на 106 млрд долларов, кроме 3,1 млрд долларов, выделенных на 155-мм артснарядов, пойдет на финансирование расширения производства других боеприпасов, в частности на увеличение годового объема производства ракет для систем ПВО Patriot с 550 до 650 единиц.