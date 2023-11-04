Лукашенко внес поправки в указ о внешней разведке

Лукашенко внес изменения в подписанный еще в марте 2003 года указ о вопросах внешней разведки.

«…внешняя разведка – особый вид деятельности субъектов внешней разведки, предусматривающий защиту национальных интересов Республики Беларусь путем добывания и использования разведывательной информации, а также оказания содействия государственным органам и организациям в реализации мер в области политического и социально-экономического развития Республики Беларусь», - говорится в указе №344 от 2 ноября 2023 года

«…главной целью внешней разведки является исключение внезапности возникновения за пределами Республики Беларусь угроз национальной безопасности и своевременное обеспечение руководства страны необходимой информацией для принятия соответствующих решений», - также сказано в документе.

Основными задачами внешней разведки помимо прочих называются содействие политическому и социально-экономическому развитию страны, научно-техническому прогрессу, а также всестороннему обеспечению национальной безопасности; обеспечение безопасности организаций Республики Беларусь, находящихся за пределами страны; а также реализация упреждающих мер по недопущению ущерба национальным интересам и безопасности Республики Беларусь со стороны специальных служб и организаций иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, организованных преступных групп и отдельных лиц.