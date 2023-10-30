Белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 октября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,14 копейки, или на 0,04%, до 3,1984 рубля при текущем объёме $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль растет на 0,32 копейки, или на 0,09%, до 3,4218 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 711,6 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 1,09 копейки, или на 0,25%, до 4,3554 рубля за 10 юаней при текущем объёме 10,5 млн. юаней.