Последнее обновление: 01.11.2023 14:25

Белорусский рубль активно снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 1 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,3 копейки или 1,04%, до 3,1950 рубля при объеме торгов $1,7млн.

Курс евро растет на 4 копейки или 1,16% до 3,5000 рубля при объеме торгов 0,1 млн.евро.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,61 копейки или 0,47%, до 3,4239 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 628,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 5,4 копейки или 1,26% до 4,3550 рубля за 10 юаней при объеме торгов 4,8 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование