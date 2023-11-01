Последнее обновление: 01.11.2023 14:25

Президент Сербии распустил парламент и назначил внеочередные выборы

Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 17 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Правительство Сербии 30 октября направило Вучичу формальное предложение о роспуске Народной Скупщины и проведении внеочередных выборов в законодательный орган власти.

Ранее Вучич заявлял, что готов "по требованиям общественности" распустить Скупщину и назначить внеочередные парламентские выборы на 17 декабря.

Одновременно пройдут выборы во всех крупных муниципальных образованиях Сербии, так как правительство распустило все органы местного самоуправления.

Сербия пережила серьезный политический кризис в мае 2023 года, когда прошли массовые демонстрации из-за недовольства политикой Вучича, однако в последние месяцы таких выступлений не было.

Наиболее заметной проблемой администрации Вучича остаются противоречия с Евросоюзом из-за непризнания Сербией независимости Косово и обвинения из Брюсселя в подготовке агрессии против этой страны.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование