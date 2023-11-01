Египет открыл КПП "Рафах" для выхода иностранцев из сектора Газа.

"КПП Рафах открылся для обладателей иностранных паспортов. Из сектора Газа должны выехать порядка 400 человек", - пишет The Times of Israel.

Помимо этого, в Газу отправились машины скорой помощи, чтобы вывезти тяжелораненых из больниц в Египет. ХАМАС заявил, что позволит выехать некоторым иностранцам и раненым палестинцам.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники сообщает, что Катар выступил посредником в соглашении между Израилем, ХАМАС и Египтом об эвакуации из сектора Газа всех иностранцев и тяжелораненых. С переговорами об освобождении заложников эти договоренности никак не связаны.