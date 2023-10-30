В Болгарии проевропейские партии убедительно победили на местных выборах

Проевропейские партии Болгарии убедительно победили на местных выборах в стране, и интрига во втором туре – между двумя ведущими парламентскими силами – коалицией между "Продолжаем изменения" и "Демократической Болгарией" (ПЗ-ДБ), а также ГЕРБ, сильнейшей партией в местных органах власти. Об этом пишет Euractiv.

ГЕРБ сохраняет лидирующие позиции в большинстве крупных городов, кроме Софии, где, по данным Gallup International Balkan, убедительно лидирует кандидат от ПЗ-ДБ Василий Терзиев, один из крупнейших болгарских IT-предпринимателей (38,8%).

Во втором туре он встретится с Ваней Григоровой (19%), выдвинутой пророссийскими левыми. Столица – одно из немногих мест в стране, где левые так хорошо себя чувствуют.

Несмотря на большие ожидания, радикальная антиевропейская и пророссийская партия "Возрождение" получила на местных выборах более слабые результаты, чем ожидалось, а это означает, что она не будет иметь мэра ни в одном из крупных городов.