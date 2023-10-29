Эрдоган назвал Запад виновником ситуации в Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшую субботу на митингt, который проходил в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, набросился с обвинениями в адрес Запада и Израиля из-за ситуации в Газе.

"Именно Запад несет наибольшую ответственность за кровопролитие в секторе Газа. Кровопролитие в секторе Газа – полностью дело рук Запада", – сказал он, обвинив Израиль в "военных преступлениях".

Эрдоган назвал Израиль "пешкой в регионе, которая будет принесена в жертву, когда наступит день". По его словам, Израиль является "оккупантом" палестинских территорий.

Он также сказал, что Турция всегда протягивает руку помощи тем, кто обращается к ней: "Мы проливали слезы за жителей многих регионов: от Крыма до Карабаха, от Боснии до Киркука, от Палестины до Туркестана, от Афганистана до Чечни".

Он добавил, что те, кто проливал "крокодиловы слезы по мирным жителям, убитыми вчера в украинско-российской войне, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей в секторе Газы".

Эрдоган повторил свое заявление о том, что считает группировку ХАМАС не террористической организацией, а борцами "за защиту своей земли и своего народа".