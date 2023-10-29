Последнее обновление: 29.10.2023 09:41

Президент Ирана: Израиль пересек красную черту

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль своими действиями «перешел красную черту, которая может заставить всех принять меры».

«Вашингтон просит нас ничего не предпринимать, но они продолжают оказывать широкую поддержку Израилю. США посылали сигналы «Оси сопротивления», но получили четкий ответ на поле боя», – заявил Раиси.

В «Ось сопротивления» входят поддерживаемые Ираном силы на Ближнем Востоке, в том числе ХАМАС.

Раиси и ранее заявлял, что Иран не намерен следовать предостережениям США.

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