Израиль грозит разорвать связи со Starlink

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что власти страны разорвут связи с компанией Илона Маска Starlink, если бизнесмен разрешит использовать эти системы спутниковой связи в секторе Газа.

В субботу Маск заявил, что предоставит Starlink признанным международным гуманитарным организациям, которые действуют в Газе. Сейчас в секторе отсутствует какая-либо связь, из-за чего различные агентства не могут выйти на контакт со своими сотрудниками.

«Израиль сделает все возможное, чтобы это предотвратить, — написал министр связи в соцсети X. — ХАМАС будет использовать это для террористической деятельности. В этом нет сомнения, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС — это ИГИЛ. Возможно, Маск был бы готов сделать это условием освобождения наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Их всех!»

Ранее палестинский министр телекоммуникаций и информационных технологий Исхак Сидр заявил, что находится на связи с международными организациями по вопросу подключения их к Starlink в секторе Газа.

В свою очередь Илон Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался подключиться из Газы, а если терминал подключится, будут приняты чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях.

Он добавил, что перед включением терминалов будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля.