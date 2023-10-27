Новый спикер Палаты представителей США хочет разделения пакета помощи Украине и Израилю

Палата представителей США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры, заявил в четверг новоназначенный спикер палаты Майк Джонсон, передает Bloomberg.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы", – заявил Джонсон. Он сказал, что передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с Джо Байденом ранее в этот же день.

Администрация президента США попросила у Конгресса одобрить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и для другой иностранной помощи, надеясь, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

Джонсон заявил, что США не оставят Украину, и что победа России в Украине ободрит не только Россию, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится", – сказал Джонсон.

Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей подотчетности по уже потраченным деньгам.

"Израиль – это отдельная тема. Но есть вещь, которая отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся провести сокращения в других сферах, чтобы сделать это", – отметил спикер.

Он сказал, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.