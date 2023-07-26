Последнее обновление: 26.07.2023 18:05

Послы ЕС обсудят ужесточение санкций против Беларуси

Комитет постоянных представителей ЕС ("Корепер") в среду обсудит возможность ужесточения санкций против Беларуси.

Об этом говорится в повестке дня заседания комитета. По информации дипломатических источников, ЕС намерен синхронизировать режим санкций против Беларуси с санкциями против России, не делая исключений для белорусских удобрений, которые все еще продолжают закупаться Евросоюзом.

Соответствующий пункт повестки дня заседания "Корепера" сформулирован следующим образом: "Выработка договоренности и принятие исполнительного решения Совета ЕС о введении запретительных мер по ситуации с причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины". В случае достижения компромисса будет запущена письменная процедура, в результате которой санкции могут быть введены в течение нескольких дней, передает ТАСС.

В то же время процесс согласования этих санкций тянется уже несколько месяцев, нет гарантий, что согласия удастся достичь сейчас.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, два главных элемента, которые пытаются согласовать европейские дипломаты, - это введение эмбарго на поставки Беларуси оружия, боеприпасов, техники и комплектующих двойного назначения, которые могут быть использованы для военного производства, а также запрет на поставки в ЕС белорусских удобрений. Именно запрет на удобрения вызывает основное сопротивление некоторых западных стран Евросоюза. Список запрещенных для поставок Минску товаров должен стать полностью идентичным российскому.

Польша и страны Балтии стремятся добиться введения новых санкций против Беларуси к 9 августа - к третьей годовщине старта массового протеста в Беларуси против фальсификации президентских выборов в августе 2020 года.

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