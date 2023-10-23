На президентских выборах в Аргентине определились участники второго тура

После подсчета большинства голосов на президентских выборах в Аргентине привлекавший к себе много внимания ультраправый кандидат Хавьер Милей уступает министру экономики Серхио Масса.

Ни тот ни другой, однако, не получили абсолютного большинства, так что они встретятся во втором туре через четыре недели.

Как передает Reuters, по итогам подсчета почти 90% бюллетеней Масса, являющийся кандидатом от правящей партии, лидирует с результатом больше 36%. Либертарианец Милей пока набирает чуть более 30%. Третий кандидат, консерватор Патрисия Булрич, выбывает из гонки с 23,8% голосов.

Серхио Масса относят к перонистам – это левый фланг аргентинского политического спектра. Перонисты выступают за большую роль государства в экономике.

Второй тур должен будет пройти 19 ноября. 10 декабря победитель в нем станет новым президентом.