Лукашенко потребовал провести комплексную проверку Академии наук

Лукашенко на совещании в Минске потребовал провести комплексную проверку Национальной академии наук на предмет соответствия реальной ситуации в науке и докладов руководства НАН.

"Зимой Академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай бог, чтобы было так, как нам руководитель Академии наук докладывает: они сегодня делают все - от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее", - анонсировал Лукашенко.

"… надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. До производства доходят не все новые разработки". По его словам, по-настоящему крупных, прорывных проектов за это время создано не так много», - продолжил пенсионер.

"Да, мы построили атомную станцию, БНБК, выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику, есть космические программы, разрабатываем и испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи президента", - посетовал Лукашенко.

"А где рожденные в недрах дикого труда и работы, в недрах Академии наук проекты? Где они? Как видим, пробелы есть. Прежде всего в планировании стратегических проектов, объектов высоких технологических укладов", - констатировал он.