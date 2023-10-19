Байден призвал американцев поддержать помощь Израилю и Украине

Президент США Джо Байден в своей специальной речи провел параллели между последними событиями в Израиле и войной в Украине и призвал американцев поддерживать помощь Вашингтона обеим странам.

"ХАМАС и Путин представляют собой разные угрозы, но у них есть нечто общее: оба хотят уничтожить соседнее демократическое государство", – заявил президент США.

Байден подчеркнул, что поддержка и Украины, и Израиля является "жизненно важной для нацбезопасности Америки", предостерегая, что за реакцией Вашингтона наблюдают конкурирующие государства и противники США во всем мире.

"Понятно, что может выглядеть, будто эта война "где-то далеко", и возникает вопрос – почему это должно беспокоить американцев? Успех Израиля и Украины жизненно важен для национальной безопасности США. История научила нас, что когда террористы не платят цену за свой террор, а диктаторы – за свою агрессию, то они вызывают еще больше хаоса и смертей. Они продолжают свое, и цена и угрозы для США и мира только растут. Поэтому если мы не остановим аппетиты Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится Украиной", – подчеркнул Байден, напомнив намеки из Москвы о части территории Польши и балтийских государствах, которые являются членами НАТО.

"Этот мир сплачивает американское лидерство. И это альянсы Америки обеспечивают нашу, Америки, безопасность", – отметил Джо Байден.

Президент осудил проявления антисемитизма и исламофобии, а также отметил, что нельзя приравнивать террористов ХАМАС и палестинцев в целом. Также Байден повторил, что США поддерживают решение израильско-палестинского конфликта путем создания двух государств и оба народа заслуживают достойной и мирной жизни.

Джо Байден также объявил, что в пятницу внесет в Конгресс срочный бюджетный запрос о дополнительном финансировании на помощь Украине и Израилю "наряду с другими национальными приоритетами в области безопасности".