Минфин Беларуси обещает рассчитаться с российскими держателями белорусских евробондов

Министерство финансов Беларуси рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД).

"Мы отрабатываем на сегодня соглашение с Национальным расчетным депозитарием российским, который наши коллеги и партнеры предложили выбрать в качестве "одного окна", чтобы все расчеты шли через этот один субъект. Это известный факт", - заявил в эфире белорусского ТВ глава Минфина РБ Юрий Селиверстов.

"Как только наши партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят нам, по большому счету, списки своих держателей, то в рамках постановления мы будем осуществлять все расчеты. Пока они эту операцию не провели, мы с ними отрабатываем соответствующие алгоритмы", - говорит Селиверстов.

"Все, кому это известно, они это понимают. Но есть определенного рода спекуляции. Наши действия направлены, чтобы разработать механизм в обход западной инфраструктуры и производить расчеты между двумя дружественными странами", - утверждает чиновник.

В комментарии к заявлению главы Минфина сказано, что сумма задолженности перед российскими держателями евробондов превышает $160 млн., передает Интерфакс.

Появление Селиверстова в эфире ТВ объясняется очередной публикацией в российских СМИ о том, что Беларусь с лета 2022 года не может рассчитаться с российскими частными инвесторами в белорусские евробонды, по оценке которых долг Беларуси составляет порядка $200 млн.

При этом, российские инвесторы просят власти РФ прекратить предоставление Беларуси межгосударственных кредитов.