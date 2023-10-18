Иордания отменила саммит с участием Байдена после взрыва в больнице в Газе

Иордания отменила саммит президента США Джо Байдена с президентом Египта, главой Палестинской автономии и королем Иордании после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе.

Встреча должна была состояться сегодня, 18 октября, в городе Амман. Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади объявил об отмене саммита, сказав, что "бесполезно говорить о чем-либо, кроме прекращения войны", сообщает Sky News.

Позже в Белом доме заявили, что Байден отменяет визит в Иорданию. "После консультаций с королем Иордании Абдаллой II и в свете дней траура, объявленных президентом Палестинской автономии Аббасом, президент Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с этими двумя лидерами и президентом Египта Сиси", - сообщил его пресс-секретарь.

Также в заявлении говорится, что американский президент выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в больнице в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

По поводу взрыва в больнице Аль-Ихла высказались лидеры многих стран и международных организаций. Арабские лидеры, как правило, вслед за ХАМАС обвиняют в ударе по больнице Израиль; западные политики и руководители международных организаций пока не возлагают вину ни на ту, ни на другую сторону.

Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки прошли и кое-где продолжаются большие пропалестинские манифестации, поводом к которым стал взрыв в больнице Аль-Ихла и гибель сотен, как говорят палестинские власти, мирных граждан.

Израильская армия опубликовала видео и схему, которые, как считают израильские военные, доказывают, что в больницу попала неисправная ракета, запущенная группировкой «Исламский джихад».