Последнее обновление: 18.10.2023 09:10

Беларусь отказалась от соглашения с Украиной о признании документов об образовании

Белорусские власти решили прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о признании документов об образовании и ученых степеней.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в городе Минске 6 февраля 1998 года", - говорится в постановлении Совмина №689 от 17 октября 2023 года.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о прекращении действия соглашений.

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