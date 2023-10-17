Последнее обновление: 17.10.2023 16:20

Правящая партия Польши по итогам выборов теряет более 10 мест в Сенате

Правящая партия Польши "Право и справедливость" по итогам парламентских выборов потеряет более десятка мест в Сенате, где и при предыдущей каденции не имела большинства, сообщает RMF24.

По итогам почти 100%-го подсчета голосов "ПиС" получит в Сенате 34 места, тогда как при этом созыве имела в Сенате 48 представителей.

Блок "Гражданская коалиция", скорее всего, получит 44 места и станет крупнейшей фракцией в верхней палате. "Левица", вероятно, получит 9 мест, а "Третий путь" – восемь.

Еще пять сенаторов получили поддержку избирателей, баллотируясь в рамках "сенатского пакта" между "Гражданской коалицией", "Левицей" и "Третьим путем".

По итогам подсчета почти всех голосов на выборах формальным победителем стала "ПиС", но шанс сформировать правительство получает оппозиция – "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица", которые уже на этапе кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции. Такая коалиция получит около 250 мандатов в Сейме, тогда как для большинства достаточно иметь 231 мандат.

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