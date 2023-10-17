США перебрасывают к берегам Израиля 2 тыс. морпехов

Американское военное командование перебрасывает к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По словам собеседника CNN, цель переброски - не допустить, чтобы на стороне палестинского движения ХАМАС, ведущей боевые действия против Израиля, выступили страны или другие группировки.

Ранее Минобороны США распорядилось, чтобы около 2 тыс. военных были готовы оказать поддержку Израилю. Телеканал поясняет, что речь идет о силах быстрого реагирования.