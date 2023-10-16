В Польше могут объявить результаты парламентских выборов во вторник

В Государственной избирательной комиссии Польши надеются обнародовать окончательные результаты парламентских выборов во вторник, 17 октября. Об этом заявил председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк.

На вопрос, уже известно точное время объявления официальных результатов выборов, Марчиняк выразил надежду, что во вторник около полудня эти результаты будут объявлены, сообщает RMF 24.

"А может, мы вас разбудим, например, в 4 или 6 часов, но это уже не от нас зависит", – добавил он.

Как сообщалось, в Польше обнародовали результаты на парламентских выборах по итогам подсчета более 51% данных с избирательных участков.

Согласно результатам, лидирует "ПиС" с 38,22%, на втором месте блок "Гражданская коалиция" – 27,92%, "Третий путь" с 13,5% – на третьем, "Левица" с 8,25% – на четвертом, "Конфедерация" с 7,33% – на пятом.